Narran cita aburrida en partido de la Selección Mexicana, pareja se hace viral

Cuando crees que llevar a tu novia a ver un partido de futbol es la mejor cita que pueden tener, piénsalo dos veces, sobre todo después de ver esta pareja que se hizo viral por lo aburrida que estaba la novia en el partido de la Selección Mexicana, el de México-Guatemala.

Novia aburrida se hace viral en partido de futbol /

Fue poco antes de la mitad del primer tiempo del partido de México-Guatemala el pasado 14 de julio, que entre el público había una pareja que se hizo viral por la fallida cita que parecía que estaba ocurriendo. Y es que aunque el novio, aficionado del futbol, parecía estar disfrutando del partido de la Selección Mexicana, la novia estaba cansada y aburrida y solo observaba a su novio feliz, mientras ella lo único que deseaba era irse.

"No la convence, este partido no la convence. Está hecha pedazos mi comadre. ¿Le va a Guatemala? No, yo creo que le gusta el hockey", decían los comentaristas mientras se mostraba a la particular pareja.

Memes de la novia aburrida en partido de futbol / Fue ahí cuando los narradores del partido, decidieron ignorar un poco el partido para narrar la escena trágica que ocurría en las gradas. Christian Martinoli, con su característica voz y su tono al narrar, daba su punto de vista de la situación donde la novia lo veía, bostezaba y se intentaba distraer con su celular. Memes de los novios en partido de México-Guatemala / "¿Cómo acabará la historia? A: Regresa solo. B: Triunfa el amor", decía Martinoli mientras se reproducía el video de cómo la pareja se tomaba el descanso del medio tiempo. Pero la historia dio un giro inesperado cuando, tras terminar el primer tiempo, el novio, a quien apodaron "El Toluco" vio en redes sociales que ya eran tendencia en Twitter y aunque ella ya estaba cansada del partido, al ver que ya todos hablaban de su historia, se sintió tan apenada que le dio una segunda oportunidad a su novio. LEE TAMBIÉN: Camila Sodi confirma la nueva relación de Aislinn Derbez Pero aunque triunfó el amor, los memes no faltaron y la pareja se convirtió en lo más sonado en Twitter. Solo así la novia mostró una sonrisa a las cámaras y comenzó a besar a su novio pues aunque aún no estaba muy feliz con estar ahí, ver su cara de aburrimiento le cambió la actitud. Al final la pareja se besó y abrazó, mandaron un mensaje a los comentaristas. Sin duda, un día que no olvidarán. 😍 🇲🇽 💚 https://t.co/os4G5XdnGU — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 15, 2021