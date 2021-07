Novio "traspasa su boda" porque la novia no quiso cuidar de sus hijos

Las cosas no funcionaron y tuvo que vender su boda. Un joven de Nuevo León se hizo viral al traspasar todo lo de su boda luego de que su ex prometida no quisiera hacerse cargo de los tres hijos que tenía de su otro matrimonio.

James Flores, como se hace llamar en Facebook, ofreció en sus redes sociales, un paquete todo incluido para una boda pues aunque él estaba emocionado por casarse con el amor de su vida, las cosas no funcionaron y tuvieron que cancelar la boda.

TE RECOMENDAMOS: Gerard Piqué luce irreconocible tras quitarse la barba

Novio traspasa su boda porque su novia no quería cuidar de sus tres hijos /

Salón de fiestas, banquete, mesa de postres, pirotecnia, fotografía y hasta la renta del servicio religioso, era lo que James Flores vendía en su Facebook, de 86 mil pesos a 60 mil pesos.

Y aunque la historia se hizo viral, la razón no la quería compartir. Esto hasta que encontró a la pareja que compraría su boda y luego de la presión de las redes sociales.

En otro video que compartió, James Flores mostró cómo ya tenía el dinero de la boda y fue ahí, frente a los otros novios, que reveló que canceló su boda porque su prometida no quería hacerse cargo de sus hijos de su anterior matrimonio.

QUIZÁ TE INTERESE: Maestra explota contra papás de alumnos que pasaron de panzazo: "Bravo por tu seis"

"Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos [...] Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (...) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", dijo en el video.

Las reacciones fueron variadas. Mientras unos coincidieron que la mejor decisión era separarse pues no compartían la misma idea de matrimonio, otros lo criticaron y le dijeron que lo que él buscaba era una mamá o niñera y no una pareja.

LEE TAMBIÉN: Iker Casillas deja propina de 800 pesos en taquería y regala sus tenis

En otro video, James Flores pidió que no insultaran ni a su ex esposa ni a su ex prometida pues aunque él aún ame a la mujer con quien se iba a casar en octubre, sabe que tomó la mejor decisión por sus hijos.

James Flores ha recibido propuestas de salones de fiestas para organizar una boda aunque no tenga pareja. Él se ha negado pues sí es un momento muy difícil para él y sí extraña a quien ya es su ex ahora.