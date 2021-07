“Hacemos deporte por amor”; Nadadoras británicas son criticadas por lucir glúteos y pechos "pequeños"

"Los nadadores tienden a tener los hombros grandes y, cuando era más joven, me ponía cosas para cubrirlos: ropa holgada que los hiciera menos visibles. Si publicaba fotos en las redes sociales, intentaba recortarlos de las fotos o intentaba que se vieran menos prominentes para evitar recibir comentarios negativos". dice Izzy.

"La gente se acerca a la piscina pública y dice: '¿Puedes taparte, por favor?. Sólo llevamos trajes de una pieza que son iguales a los de todo el mundo, pero como tenemos una figura atlética, el traje se sienta naturalmente más alto en las caderas. Es ridículo, porque los chicos pueden pasearse en Speedos y no pasa nada, pero si las chicas muestran algo de piel, entonces se las acusa de exhibir sus cuerpos", dice Kate.

La pareja, originaria de Bristol, asegura que han aprendido a vivir con los comentarios negativos y a aceptar su aspecto, y ahora participan en una campaña de belleza con una artística sesión fotográfica bajo el agua para una marca británica de lencería.

"No tienes un gran trasero, no tienes un gran pecho, pero hacemos este deporte por amor a él. Cuando entrenas 40 horas a la semana, es natural que no tengas ese tipo de cuerpo", dice Kate, mientras que Izzy asegura que "Haces el deporte por el deporte, no para tener un aspecto determinado".

Las nadadoras reconocen que algunos pueden cuestionar si una sesión de fotos en ropa interior defiende el empoderamiento femenino: "Hemos pasado por el trolling y ahora estamos orgullosas de poder hacernos fotos con ropa un poco más reveladora", dice Kate.

Con las redes sociales, también ha aumentado la posibilidad de que se hable de odio y de negatividad en general, por ello, con esto quieren ayudar a animar a las mujeres y a las niñas a hacer frente al número de personas que abandonan el deporte por culpa de la confianza en su cuerpo.