La gordofobia existe: mujer fue rechazada de un gimnasio por llevar sostén deportivo

El valor de las personas no debe medirse en centímetros ni en kilos. Los cánones impuestos a la belleza también son otra manifestación de la opresión por ello, cuando las personas son voluptuosos o tienen sobrepeso, se salen de los patrones estéticos socialmente aceptados, creando situaciones bastante difíciles de comprender.

Un claro ejemplo fue esta mujer, quien mientras se encontraba en el gimnasio, fue discriminada por su peso, y porque usaba un sostén deportivo.

Se trata de Shelby, una mujer que lleva meses trabajando duramente para perder peso y al encontrarse en uno de los gimnasios de su ciudad, uno de los coordinadores se acercó a ella y le dijo que tenía que abandonar inmediatamente el gimnasio. ¿La razón? Llevar un sostén deportivo.

Shelby contó en un emotivo vídeo lo muy avergonzada que se sintió a raíz de unos comentarios, en los que la recepcionista de su gimnasio le indicó que debía cubrirse porque el lugar "no admitía que llevase sujetadores deportivos. Eso significa que no puedes mostrar tu tripa", compartió.

¿La verdadera razón por la que corrieron a Shelby?

Durante el vídeo, en dónde se observa a la chica llorar desconsoladamente, cuenta como el coordinador del lugar dijo que se tenía que retirar del gimnasio por su vestimenta, ella preguntó en recepción que cuál era el problema, a lo que le respondieron, después de haberla dejado pasar, que el gimnasio tenía la política de no dejar entrenar solo con sujetadores deportivos.

"Fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga", explica Shelby.