CHVRCHES sorprende al lanzar su nuevo sencillo “Good Girls” de su álbum “Screen Violence”

Chvrches llegó para sorprendernos, y es que recientemente compartió su nuevo sencillo titulado “Good Girls”, el cual es parte de su cuarto álbum de estudio, “Screen Violence”, el cual será lanzado de manera oficial el próximo 27 de agosto a través de Glassnote Records.

“Good Girls” es la segunda canción que escribió la banda para el nuevo álbum, marcando el tono lírico de Screen Violence.

En este nuevo sencillo escucharemos la poderosa voz de la frontwoman Lauren Mayberry, quien entrega unas letras esenciales sobre los ideales misóginos que le son impuestos a la mujer.

Sobre este sencillo Lauren dice: “La frase que abre (killing your idols is a chore) fue algo que escribí después de oír a algunos amigos discutir sobre las implicaciones actuales de admirar a ciertos artistas masculinos problemáticos - me sorprendió lo lejos que puede ir la gente para defender a sus héroes y cómo eso estaba tan yuxtapuesto a mis propias experiencias en el mundo. Las mujeres, constantemente, tienen que justificar su derecho a existir y negociar su propio espacio. Se nos dice que a las chicas buenas no les pasan cosas malas. Que si eres curadora de tu imagen para encajar el ideal - mantenerte pequeña y segura y aceptable - estarás bien, y eso no es nada cierto".

Además de la poderosa letra que caracteriza la canción, el video oficial contó con la actuación de CHVRCHES y Robert Smith, hubo imágenes claustrofóbicas tipo film-noir, dando continuidad a la estética presentada en el primer sencillo del álbum “He Said She Said”.

Después del lanzamiento Robert Smith también hizo un remix del sencillo, y le contó a The FADER que quería que su versión “conjurara un mar nocturno irresistible con corrientes oscuras hipnotizantes”.

Una de las sorpresas que tiene esta banda preparada para sus seguidores es que están ansiosos por regresar a los escenarios, y lo harán en el mes de noviembre, así que ponte atento a lo que publiquen en sus redes sociales.

Como dato extra, te contamos que Screen Violence fue grabado casi por completo de manera remota entre Los Angeles y Glasgow, los integrantes Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook auto produjeron y mezclaron el álbum a través de video llamadas y programas para compartir audio para crear algo único y especial, pero muy CHVRCHES.

La creación de Screen Violence también marcó su primera década como banda - una década cuyo sonido han ayudado a crear y definir desde su revelación de 2013, The Bones of What You Believe y Every Open Eye de 2015, hasta su más reciente Love is Dead de 2018.

