Hombre es obligado a indemnizar a su ex esposa por trabajo doméstico

Dispuesto a divorciarse pero ¿dispuesto a pagar también indemnización por los acuerdos de matrimonio que tenían? Ahí ya tiene dudas. Un hombre le pidió el divorcio a su esposa con quien llevaba 30 años de casados, ahora tendrá que pagarle indemnización por haber realizado todo este tiempo trabajo doméstico.

En la sociedad es común que los matrimonios lleguen al acuerdo que mientras los hombres salen a trabajar, las mujeres se quedan en casa para hacerse cargo de las tareas del hogar y los hijos. Pero pocas parejas consideran que dedicarse a las labores domésticas también es un trabajo y por cierto muy pesado, por lo que deberían recibir también una paga por ello.

Mujer será indemnizada por su ex tras trabajo doméstico por 30 años / Susumu Yoshioka / Getty Images

Así ocurrió con una pareja en Portugal que se divorció recientemente. El ex esposo deberá pagar una indemnización a su exesposa por una cantidad de 60 mil euros, es decir, casi millón y medio de pesos mexicanos, por haber realizado trabajo doméstico durante sus 30 años de matrimonio. Así lo sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Portugal (STJ).

El STJ determinó que cuando el trabajo doméstico se realiza por una sola persona, se crea un "empobrecimiento" de esta mientras que el otro se enriquece. Por eso, ahora el ex esposo deberá pagar una indemnización de 60 mil pesos por los 30 años de servicio de la ex esposa a su casa.

La ex esposa había pedido 240 mil euros pero fue rechazada la propuesta pues el primer Tribunal al que asistió, determinó que es una "obligación natural de la mujer".

Por supuesto ella no se quedó con los brazos cruzados y al final consiguió una suma de dinero que equivalía al salario mínimo, multiplicado por los meses de servicio y años de convivencia. Esto por los años de cuidado a su ex marido y por ahorrarle gastos a su ex pareja de pagarle a alguien que hiciera el trabajo de limpieza.