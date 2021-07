Carolina Herrera ha vuelto a causar polémica sobre sus reglas de moda y etiqueta, esta vez por atacar directamente a los influencers pues aunque son un referente importante en el mundo de la moda en la actualidad, ninguno de ellos, a su parecer, tiene un estilo propio.

Carolina Herrera ya ha sido criticada por decir que los jeans después de los 30 años se ven mal y por asegurar que las mujeres no se ven bien con el cabello largo después de los 40 años. Ahora, una crítica a los nuevos referentes de la industria de la moda es lo que ha llamado la atención en los últimos días.

Carolina Herrera critica a influencers por su falta de estilo / D Dipasupil / Getty Images

Recientemente Carolina Herrera tuvo una plática sobre la moda y las tendencias que han marcado en los últimos años. Fue en la Latin American Fashion Summit en Cartagena de Indias donde Carolina Herrera habló del papel de los influencers en el mundo de la moda y cómo es inaceptable que sean tan importantes en esta época cuando a su parecer no tienen estilo.

"Las influencers son algo que parece tener mucha importancia, y yo no lo entiendo mucho, ellas no tienen su estilo. Ellas se ponen lo que le den para un show. Ellas no tienen estilo de la moda, ellas tienen el estilo del dinero", aseguró sin remordimiento.

Pero las críticas de Carolina Herrera van más allá de su opinión e incluso dio un ejemplo de una experiencia que ella tuvo con varias influencers en un desfile de modas.

"Unas con unas piedras brillantes, otras de vestido largo a las diez de la mañana [...] Tenía en frente de mí sentada a una fila de influencers, entonces a la persona que tenía a lado le pedí la hora, y me contestó '¿por qué me preguntas?' y le digo: 'porque todas estas niñas están vestidas de noche... a las 10 de la mañana'. Y estas chicas son las que te van a ayudar a vender tus colecciones, ellas salen de tu show y se van cambiando porque ellas no tienen estilo, ellas se ponen lo que les den para el show de ese momento", continuó mientras los expertos de moda que estaban en el lugar, le aplaudían.

"Las influencers para mí no son el estilo de la moda, son el estilo del dinero", concluyó.