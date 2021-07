¿Qué hace el gato, sube o baja? Realiza el test y conoce cómo afrontas tus problemas

Las reacciones ante alguna situación difícil son bastante comunes entre todas las personas, y aunque podrían actuar de diferentes maneras según el evento, la edad del individuo, su experiencia de vida, entre otros, y gracias a esta capacidad de reacción podemos darnos cuenta de cómo es la personalidad de una persona.

En estos tiempos tan complicados, ¿te has preguntado como es tu comportamiento cuando estas en situaciones incomodas?. Si resuelves este test, podrás descubrir cómo piensa tu subconscientemente cuando tienes algún problema.

Lo único que tienes que hacer es concentrarte y mirar la siguiente imagen en contestar la pregunta, ¿Qué está haciendo el gato?¿Sube o baja?. Esta prueba psicológica ha sido toda una sensación en redes sociales y que ha servido para que los usuarios a sobrelleven sus vidas en estos días del año

El gato sube la escalera

Si para ti el gato esta subiendo significa que eres una persona muy emocional, que le gusta expresar sus sentimientos al momento de enfrentar los problemas. Confías mucho en ti y, comúnmente te dejas llevar por tu instinto para salir de situaciones incomodas.

Te consideran bastante positivo, y no dejas que los problemas te derrumben, tomando esto como una herramienta para resolver problemas de manera correcta. Sin embargo, al ser muy emocional, tiendes a sumergirte en un mar de emociones cuando los problemas son complicados, hasta llegar a descontrolarte y no saber que hacer. Tienes que aprender a centrarte más y a tomarte los problemas con mas frialdad y así poder evitar lo antes mencionado.

El gato baja la escalera

Si para ti está bajando las escaleras indica que eres una persona que se va directamente por lo lógico, tiendes a tomar las cosas con frialdad, afrontando los problemas con la cabeza y no con las emociones.

Por lo general, sueles encontrar soluciones muy efectivas y rápidas a los problemas, por ello, tienden a buscarte cunado necesitan resolver algo y ellos mismo no pueden hacerlo. Necesitas aprender que no todo en la vida no tiene una solución lógica, y a asumir tus emociones.