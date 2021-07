Mujer pierde boleto de estacionamiento, se niega a pagar y duerme en el lugar

Internet nos ha hecho testigos de hechos que ocurren en todo el mundo, incluso de aquellos que podrían considerarse un tanto increíbles, como el siguiente caso que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, y que muchos usuarios tachan de “ridículo”.

Resulta ser que una mujer identificada como Guadalupe Quiñones, captó la atención de los usuarios en Facebook, al exhibir en su cuenta personal su inconformidad cuando extravió el boleto de estacionamiento de una plaza comercial en Hermosillo, Sonora, y los empleados de la plaza no le permitieron retirarse.

Guadalupe acompaño su queja con una fotografía de ella sentada en el estacionamiento de la plaza: “Aquí estoy en Galerías Mall, no me han dejado salir con mi carro porque perdí el boleto y no les quiero pagar $200. Les hice consumo y les mostré los papeles de mi automóvil y pues qué va a pasar”, escribió.

Su estrategia para salirse con la suya al no pagar el ticket y marcharse a su casa fue tratar de dialogar con las autoridades del lugar, sin embargo ellos se negaron a dejarla ir sin pagar los $200 pesos de penalización por extraviar el ticket, a pesar de que comprobó que había pagado por varios artículos dentro del lugar y que portaba los papeles de su auto.

Huelga en el estacionamiento

La “afectada” decidió hacer algo que nadie esperaba: amenazar con quedarse a dormir en el estacionamiento del lugar. La mujer subió algunas imágenes de ella misma recostada sobre el pavimento con una almohada, e incluso bromeo en redes “pidiendo un catre para pasar la noche”.

Pero ahí no quedo la cosa, pues la mujer realizó otra publicación en la argumentaba que el personal de la plaza tenía que disculparse con ella y debía permitirle salir con su vehículo. Pasadas las 10 de la noche, y 4 horas de espera, los empleados del centro comercial accedieron a dejarla ir, llevándose sus compras.

Horas más tarde, Guadalupe acudió a sus redes sociales para explicar el por qué se negó a pagar la penalización del estacionamiento: “Es muy difícil entender que estamos pasando por una crisis, en todos sentidos, salud, económica, por qué quieren jodernos más los grandes empresarios, no se vale, ya nomás falta que en las salidas nos tengan que sacudir, así como tómbola para ver si llevamos dinero escondido en nuestros bolsillo que no quisimos gastar con ellos”, escribió la en Facebook.

Tal parece que la mujer logró salirse con la suya, cosa que a mucho les ha parecido una vergüenza, pues debería de acatar las reglas del lugar. Sin embargo hubo otros que la apoyaron en su actuar.