One Direction celebra 11 años: Un repaso de su éxito internacional hasta su separación

One Direction se convirtió en muy poco tiempo, en una de las boy band más aclamadas e importantes en la historia de la música, a nivel mundial, desde su formación en 2010 en Londres, Reino Unido.

Y aunque pareciera que fue apenas ayer cuando la agrupación británico-irlandesa iniciaba, este 23 de julio celebran 11 años de sus inicios, y con motivo de su aniversario, te damos un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos de la banda.

La historia de esta emblemática banda tuvo inicio durante el programa "The X Factor" donde Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson se presentaron en las audiciones de manera individual, pero él destino decidió juntarles en una banda, sin imaginar todo lo que lograrían.

Uno de los directivos más fuertes de Sony, Simon Cowell fue el encargado de apadrinar por primera vez a la banda, logrando un contrato discográfico con Syco Music y así dar la bienvenida a su primer éxito What Makes You Beautiful, que se posicionó en el primer lugar de las listas más importantes de Irlanda y el Reino Unido.

Gracias a este sencillo, One Direction se abrió puertas en el ámbito internacional, siéndoles otorgados diversos reconocimientos y hasta ganar tres MTV Video Music Awards al Mejor artista nuevo, Mejor video pop y Video más digno de compartir en un solo día.

Éxito mundial

La también conocida como 1D, realizó una gran cantidad de conciertos en Europa, Oceanía y América para promocionar su primer álbum Up All Night, y al año siguiente, en 2012, lanzarían su segundo disco de estudio titulado Take Me Home, y al igual que el anterior debutó en el primer puesto del Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo masculino y el segundo en general que logra llegar a dicha ubicación.

Gracias al gran reconocimiento mundial, en 2013 lanzarian su tercer disco titulado Midnight Memories, siendo el más vendido de ese año en el Reino Unido. Además, realizarían la gira Where We Are Tour, una de las más grandes y taquilleras de la historia, recaudando cercana a los US$300 millones y una asistencia de casi cuatro millones de personas.

