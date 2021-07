¡Por fin! Pedrito Sola revela cuánto pagó por equivocarse de mayonesa

Pedro Sola se ha vuelto en uno de los conductores más queridos en la televisión mexicana, y sin duda ser protagonista de uno de los momentos más épicos y bochornosos de la tv, lo llevaron a convertirse en un ídolo en redes sociales.

Y es que, quién no recuerda cuando Pedrito, como parte de una mención, quiso enseñarnos a preparar un delicioso sándwich a su puro estilo, pero confundió la marca de una mayonesa con su competencia, un divertido error que hasta el día de hoy se animó a confesar, le salió muy caro.

TE RECOMENDAMOS: Pati Chapoy reacciona a la aparición de Pedro Sola en programa de la competencia

Fue durante una reciente entrevista para el programa “Confesiones” que la periodista Aurora Valle decidió tocar el tema sobre el bochornoso incidente, momento en dónde Sola se sinceró y se atrevió a revelar la cantidad exacta que tuvo que pagar por aquella equivocación.

“Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele; entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”, contó Pedrito.

Además, aseguró que cuando se dio cuenta de la equivocación, no supo qué hacer, la imagen era horrorosa, y no no la quería ni ver. Así mismo, contó que sicha cantidad tuvo que ser pagada en abonos de su salario.

"Tuve que agar 75. mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro", relató Sola.

TE PODRÍA INTERESAR: Pedro Sola se sincera y habla por primera vez de su pareja, la cual es 30 años menor

Aunque parece cosa del pasado, Pedro Sola afirma que “aún no se recupera de dicho momento”, y ha decidido “sacar provecho” de su desgracia para, grabando comerciales para una marca de chicles en dónde se burla del asunto.

Otros errores

No por nada, Pedro Sola se ha convertido en toda una celebridad de la tv e ídolo de la juventud, pues su inigualable carisma ante sus errores lo han hecho uno de los más queridos. Pero no sólo la mayonesa marcó su carrera, también ha tenido algunos errores al momento de grabar para marcas de cerveza y refresco.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pedro Sola al rescate: Da consejos para combatir el Coronavirus

Para evitar este tipo de accidentes, Pedro ha confesado que ahora los conductores del programa graban antes sus menciones para evitar errores.