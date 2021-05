Pedro Sola se sincera y habla por primera vez de su pareja, la cual es 30 años menor

Uno de los conductores más discretos del medio del espectáculo es Pedro Sola, pues a lo largo de su carrera profesional se ha mantenido al límite de los rumores, ya que nunca habla sobre su vida personal y mucho menos amorosa.

Sin embargo, todo parece haber cambiado de la noche a la mañana, ya que recientemente abrió su corazón y compartió detalles de su pareja, la cual es 30 años menor que él.

Lo más significativo de su revelación es que Pedro asegura estar muy enamorado y que para nada es un problema la diferencia de edades.

“Llevamos una vida muy tranquila, a pesar de la diferencia de edades. Me di cuenta que los viejos tenemos cierto encanto. Yo estoy enamorado de una sola persona, pero quiero mucho a la gente”, confesó.

Contrario a lo que muchos pensarían, el conductor no compartió lo anterior en el programa Ventaneando, sino en una emisión de la revista Quién que saldrá en junio y la cual se enfocará en la comunidad LGBT+.

Por lo poco que se tiene de información, Pedro Sola habló de cómo conoció a su pareja, con quien lleva más de 20 años de relación. Asimismo, se sabe que fue a través de un correo electrónico el primer contacto que hubo entre ellos, y además, confesó que lo que llamó su atención en ese momento fue la buena redacción que tenía.

El conductor de 74 años dijo que después de intercambiar llamadas por un tiempo, decidieron conocerse, justo después de unos meses de que falleciera su madre.

Los detalles de lo que siente, dejaron ver que está muy enamorado, pues a pesar de que ya lleva varios años con su pareja sigue diciendo que es “inteligente, culto, listo y guapo”.

Nada que temer

Además de los detalles de su vida amorosa, Pedro habló de cómo es que se dio cuenta de que se sentía atraído por personas de su mismo sexo, y aseguró que nunca fue un conflicto para él, ya que su familia, en especial sus padres le mostraron un total y completo apoyo.

“Yo no me hice homosexual, así nací… La gente sabe simplemente cuando me ven: me siento frente a la cámara, hablo como hablo, soy como soy. Siempre he sido amanerado o afeminado, pero me vale, yo soy así. El que me quiere, me quiere así y, afortunadamente, mucha gente me quiere”.

Para sobrellevar la carga que en ese tiempo representaba la homosexualidad a nivel social, el conocido presentador se refugió en su abuela, quien se convirtió en su cómplice y confidente, pues solía preguntarle sobre sus citas.

Y como todo en la vida tiene un matiz no tan positivo, Pedro Sola también habló sobre los momentos oscuros, ya que asegura que no fue fácil que las personas lo aceptaran, incluso recordó que vivió discriminación por su orientación sexual y además dice que fue golpeado en su juventud por la misma situación.

“La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. ¿Qué me va a pasar porque me digan lo que soy? Sí soy, ¿y qué? Un jovencito que descubre que es gay, y ve un señor ya de cierta edad que también es gay en la televisión y que habla abiertamente. Si soy ejemplo, qué bueno. Espero ser un buen ejemplo”.

