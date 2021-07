Adulto mayor paga cirugía de próstata con dos gallinas

Se trata de un adulto mayor, quien recibió la mala noticia de que tendría que ser operado de emergencia de su próstata, cuestión que entristeció al señor al no tener dinero suficiente para costear la operación.

Pero la tristeza le duró poco pues el médico, identificado en redes sociales como Álvaro Ramallo Zamora, le informó que la cirugía se llevaría a cabo sin costo gracias a la fundación de su padre, Dr. José Ramallo Guillén.

Cuando el adulto mayor supo de la noble acción del médico y la fundación de su padre, fue a su domicilio por dos gallinas y se las obsequió como muestra de agradecimiento, por lo que el doctor Álvaro relató que esta acción le recordó cómo hace 40 años, en Tarija había pacientes que te pagaban con gallinas y huevitos o el famoso trueque.

“Muy emocionado y feliz anoche, este abuelito no tenía dinero para operarse de la próstata, a lo que respondí que lo vamos a operar la fundación Dr. José Ramallo Guillén, tal mi asombro cuando saca de regalo 2 gallinas para retribuirme la atención, esto me emocionó y me conmovió mucho y desde el cielo querido papito sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla, la más agradecida, solo puedo seguir agradeciendo a Dios”, escribió.

La historia conmovió a las redes sociales, y de inmediato se convirtió en viral. Además, el médico recibió el reconocimiento de las personas por su acto de bondad.