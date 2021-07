"En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazónsito a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón", dice el comunicado publicado en Instagram en forma de obituario.

"Gracias por ser parte de esta familia, te extrañaremos amigo", concluye el mensaje.

Informan la muerte de Sammy Pérez /

Sammy Pérez murió por COVID-19

Sammy Pérez se habría contagiado de COVID-19 días antes de ser ingresado al hospital pero según declaraciones a la prensa, se había negado a recibir atención médica hasta que comenzó a complicarse su estado de salud.

A los pocos días de su hospitalización, Sammy Pérez fue intubado y posteriormente se le realizaron hemodiálisis pues la diabetes que desarrolló empeoraron su estado de salud.

Familia y amigos organizaron un evento para recaudar fondos para pagar su tratamiento, el cual llegó a superar el millón de pesos.

Eugenio Derbez criticado por no apoyar a Sammy

Durante ese tiempo, Eugenio Derbez fue criticado por no apoyar a Sammy Pérez, con quien trabajó por muchos años. Derbez se defendió asegurando que había estado con él desde que se enteró de su enfermedad pero no lo había presumido en redes sociales. "La ayuda se da, no se cacarea", detalló en un video.

Quién fue Sammy Pérez

Sammy Pérez tenía 55 años de edad y fue conocido por su participación en programas como "XHDERBEZ", "La Familia P. Luche" y "No se aceptan devoluciones".