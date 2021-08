Jorge Falcón rompe en llanto al anunciar su retiro de los escenarios

"Prefiero retirarme invicto", con estas palabras Jorge Falcón, el comediante también conocido como Jo-Jo-Jorge Falcón, anunció su retiro de los escenarios, luego de decenas de años de carrera y de ser uno de los comediantes más importantes de México.

Fue en el late show de Faisy, que Jorge Falcón anunció que no volverá a hacer shows en vivo pues son demasiado cansados para su edad y prefiere que lo recuerden como una persona saludable y llena de energía.

Jorge Falcón anuncia su retiro de la comedia, dejará los escenarios y los shows en vivo /

TE RECOMENDAMOS: Hospitalizan de emergencia a Juan Pablo Medina por caso de trombosis

Jorge Falcón Rompe en llanto al anunciar su retiro

"A mí en lo personal, respetando a mis compañeros, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud", dijo entre lágrimas luego de ver cómo sus amigos del medio le mandaban mensajes de admiración y respeto, para despedirlo por sus años de carrera.

QUIZÁ TE INTERESE: Eiza González interpretará a María Félix en película biográfica

"La comedia es la alegría y la tragedia", dijo Jorge Falcón al hablar de su retiro de los escenarios

"¿Qué es la vida? La vida es una comedia para quien la vive y una tragedia para quien la siente, por eso hay que vivirla, disfrutarla", declaró Jorge Falcón quien asegura estar triste por la decisión pero está seguro que es lo mejor que puede hacer.

"Las giras son lo que te cansan, porque llega un momento en que no cobras por lo que haces, sino por los traslados", concluyó.

A pesar de la difícil decisión a la que se enfrentó, Jorge Falcón aclaró que su retiro será de los shows en vivo y las giras. Sin embargo, aún podremos saber de él a través de su canal de Youtube o cuando lo inviten a un programa especial.

LEE TAMBIÉN: Paul Stanley hace llorar a niño durante programa en vivo

Quién es Jorge Falcón

Jorge Falcón es un comediante mexicano, de 68 años, que cuenta con más de 50 años de trayectoria. Ha aparecido en programas como "Humor es... Los Comediantes", "Sábado Gigante" y "Siempre en Domingo".

Con la carrera de cirujano dentista por la UNAM, Jorge Falcón dejó su profesión para convertirse en comediante.

En octubre de 2020, Jorge Falcón dio positivo a Covid-19, sin mayores complicaciones.