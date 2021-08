VIVO Y20: el modelo de gama intermedia que tiene mucho que probar a futuro

Hay un modo llamado foto en vivo que toma varias fotografías en sucesión rápida para crear una especie de video corto que en el teléfono parece como una foto interactiva, es una bonita función para tomar fotos creativas y compartir con los amigos.

La cámara frontal, es decir, la de las selfies, deja mucho que desear, se supone que es de 8MP pero la calidad de las imágenes parece ser menor.

Energía para todo el día

La batería de 5000mAh sorprende, aún como usuario intenso vas a llegar al final de tu día con un 40% de carga, que es bastante impresionante, si eres un usuario moderado, seguro que por lo menos la batería te puede llegar a rendir unas 36 horas. Esto se debe a una combinación de factores entre los que también influye el procesador, pero si lo que quieres es un teléfono que de verdad te aguante largas jornadas en la calle, aquí hay un contendiente.

De nuevo, hay que señalar que al contar con un puerto micro USB, la carga del teléfono será lenta, aquí hay que esperar más tiempo para que cargue.

Pantalla que al menos ofrece buenos colores

La resolución de la pantalla no es Full HD, es de 720 x 1600 pixeles que es un poco menos. Si bien la resolución no es la mejor, al menos ofrece buenos colores con una buena respuesta. No hay HDR, así que no podrás ver tus series de Netflix con la mejor calidad de color, pero se ven bien.

Procesador y desempeño en general

Las aplicaciones normales como Facebook, Chrome, WhatsApp e Instagram funcionan bien, no tardan mucho en abrir, pero los videojuegos si tienen áreas de oportunidad.

A pesar de contar con Multi-Turbo que es un asistente para los videojuegos y cuya labor es la de optimizar el CPU/GPU, memoria Ram, pantalla y hasta la red, la experiencia es deficiente.

Juegos como Mario Kart Tour que no son particularmente demandantes, sufren mucho. Los cuadros por segundo se caen y por momentos hasta corre en cámara lenta. Call of Duty Mobile corre pero en la configuración más baja y es importante resaltar que los tiempos de carga son prolongados.

El audio inalámbrico también se ve afectado por el procesador, de hecho, VIVO arriesgo mucho al poner un procesador de gama de entrada en un equipo de gama media. Si conectas audífonos inalámbricos, más de una vez la música se cortará.

A grandes rasgos el uso en general del teléfono tiene muchas áreas de oportunidad. Aunque el desbloqueo es rápido, cambiar entre una aplicación y otra no lo es tanto, y si configuras la navegación por gestos la velocidad se verá mermada aún más.

No todo es malo

El equipo tiene cosas interesantes como gestos en la pantalla para hacer capturas de pantalla, incluye software de optimización para limpiar los archivos basura y liberar la memoria e incluso su propia app de soporte para que puedas conocer un poco más del resto de sus productos y servicios en caso de que necesites alguna reparación.

Conclusión

Entendemos que la gama media tiene limitantes, pero la realidad es que hay marcas que se han esforzado por ofrecer más en este segmento. Esperamos mucho del VIVO Y20 y al final creemos que hay un camino que enderezar, aunque sea por medio de actualizaciones.

Calificación: 7