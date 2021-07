OnePlus irrumpió en el mercado norteamericano hace años, trayendo equipos de excelentes especificaciones a un precio nunca visto. Gracias a esto, rápidamente ganó una buena repetición entre los consumidores de Norteamérica. Después de un tiempo, llegó a nuestra región. Desgraciadamente, la competencia en los segmentos de entrada y gama media es muchísimo más feroz aquí. ¿Es capaz el OnePlus Nord N100 de enfrentar a sus pares de otras compañías?

OnePlus Nord N100 tiene un excelente exterior, lleno de pequeños y elegantes detalles. El dorso del equipo es plástico, pero con una cobertura mate que evita que se vea con malos ojos. Sus esquinas redondeadas y un logo muy discreto rematan atinadamente el look refinado de este equipo. A pesar de su costo, su aspecto es muy efectivo y agradable.

Desempeño

El procesador Snapdragon 460 de Qualcomm no es precisamente el más poderoso del mercado, pero puede manejar las tareas habituales sin mayores complicaciones. Chatear, navegar, ver videos y hasta jugar; todo se ejecuta de buena forma. Quizá el único rubro donde flaquea es en sus labores fotográficas: desde iniciar la aplicación hasta procesar las fotos, se nota que al procesador le cuesta un poco de trabajo. Afortunadamente, no es algo que rompa la experiencia; mucho menos considerando que no es un equipo de gama alta. Una ventaja de no contar con tanto poder es que su batería tiene una duración considerable. Será complicado que la agotes pronto, por lo que te llevará al final del día sin esfuerzos. Por último, OxygenOS es una excelente capa de Android que no interfiere y ralentiza la experiencia de uso.