¡Adiós a los roles de género! Cenicienta usará traje en el primer tráiler

Los tiempos de inclusión han llegado, ya no existen los límites y ahora las puertas están abiertas para todos los que quieran generar proyectos que vayan en la misma dirección.

Hacemos referencia a lo anterior ya que hace unos meses, Sony anunció que ya se encontraba trabajando en el live action de Cenicienta, en el cual se optará por algo totalmente diferente a lo que las personas estaban acostumbradas a ver.

Y es que esta cinta tiene la peculiaridad de que rompe los roles de género, sobre todo porque el hada madrina estará interpretada por un hombre y Cenicienta, (Camila Cabello), lanzará el vestido por la ventana para usar un traje.

De hecho, al portar un traje de negocios lo que se busca es que Cenicienta se vea poderosa y al mismo tiempo cómoda.

Kay Cannon, directora de la película, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde se puede ver a Camila Cabello totalmente diferente a la Cenicienta que estamos acostumbrados a ver, pues no tiene el pelo rubio ni utiliza un vestido deslumbrante, de hecho, luce como la cantante en la vida real.

!Disfrutando el tiempo que me queda filmando con Cinders, y su NO malvada madrastra, (no hay villanos en esta película ❤️)”, escribió Cannon en su publicación.