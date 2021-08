Hombre destruye edificio que construyó, nunca le pagaron su sueldo

Hombre destruye edificio que él mismo construyó. Uno nunca sabe para quién trabaja y este hombre se tuvo que enfrentar a malos clientes quienes prácticamente lo obligaron a destruir el edificio que él mismo construyó por falta de pago.

TE RECOMENDAMOS: Congresista se disfraza de Pikachu y se vuelve viral

Los hechos ocurrieron en Blumberg, en el estado de Baden-Wutenberg, Alemania. Un hombre llegó con su excavadora al edificio que él mismo construyó. Sin pensarlo, manipuló la máquina para destruir la fachada del edificio y es que ya lo había terminado pero aún no había recibido la paga por sus servicios.

Hombre destruye edificio que él mismo construyó /

El hombre se llevó parte de la fachada, los balcones, con una excavadora que él mismo rentó pues pensó "si no me pagan, no disfrutarán de mis servicios".

QUIZÁ TE INTERESE: Aerolínea reemplaza tacones y faldas por pantalones y tenis para sus sobrecargos

Enojado pero honrado, el hombre se entregó a las autoridades

Pero a pesar de estar muy molesto con la injusticia que vivió y no se arrepiente de haber destruido el edificio en forma de venganza, el hombre sabía que tenía que rendir cuentas y es así como él mismo fue a declararse culpable con la policía pues se hacía responsable de sus actos de frustración.

Veredicto final para su venganza

Y aunque pareciera que su actitud iracunda podría traerle fuertes consecuencias, en realidad no le saldrá más caro el caldo que las albóndigas pues habían un plan detrás de toda su venganza.

El hombre asegura que el edificio aún le pertenece pues no ha terminado de recibir el pago completo de la construcción y pues aunque termine sin recibir nada por haber destruido el auto, el comprador también quedará mal con sus clientes y al final nadie se quedará con nada.

LEE TAMBIÉN: Da a luz a nueve bebés, diariamente gasta 100 pañales y seis litros de leche

el acusado asegura que el edificio aún le pertenece, pues hasta el momento no se le ha liquidado completamente la obra. De comprobarse esta versión, no habría delito que perseguir y por supuesto que libraría por completo pisar la cárcel.