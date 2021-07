Da a luz a nueve bebés, diariamente gasta 100 pañales y seis litros de leche

Hay quienes no pueden con un bebé, hay quienes no pueden con dos. Pero ¿realmente puede esta mujer con nueve hijos? Al parecer sí pero el gasto sin duda ha sido demasiado.

Halima Cisse, de 26 años de edad y originaria de Casablanca, Marruecos, rompió un récord al ser la mujer con el mayor número de hijos. Hace tres meses que la mujer dio a luz a sus nueve hijos y por supuesto, su vida ha cambiado por completo.

TE RECOMENDAMOS: Hombre se pone a bailar para detener pleito entre mujeres

Halima Cisse y su esposo, Kader Arby, de 35 años de edad, no sabían que esperaban nonillizos hasta que después de una cesárea, los médicos les dijeron que no tendrían siete hijos sino nueve pues otros dos fetos crecían en su interior.

"Fue un shock total cuando descubrí que iba a tener nueve bebés porque pensé que iban a ser siete", dijo a los medios de comunicación.

Los bebés pesaron entre 500 gramos y un kilo. Todos fueron colocados en incubadoras y fueron puestos en observación, sin la oportunidad de estar con su mamá ni que el padre los viera pues por las medidas contra el Covid-19, impidieron que el papá pudiera incluso entrar al hospital.

QUIZÁ TE INTERESE: "Los hijos no le deben nada a sus padres", TikTok causa polémica por declaraciones

Así, los papás primerizos, ahora tienen en sus brazos a cuatro hombres y cinco mujeres de nombre Mohammed, Bah, El Hadji, Oumar, Hawa, Adama, Fatouma, Oumou y Kadida.

Los bebés nacieron en mayo de este año y aunque parecen estar en perfectas condiciones de salud, el hospital ha decidido mantenerlos en observación por lo que llevan tres meses en el hospital y se espera que permanezcan un par más.

Pero el nacimiento de sus hijos no fue lo más difícil sino los cuidados y los gastos que vendrían después. El servicio médico fue cubierto por el gobierno y la factura fue de un millón de euros. Los bebés usan entre 100 pañales y seis litros de leche diarios que por ahora, los papás no han tenido que pagar pues siguen con la manutención del gobierno. Sin embargo, los padres aún no saben cómo solventarán los gastos una vez que sean dados de alta.

LEE TAMBIÉN: Denuncia a su papá por explotación infantil, le pidió ayudar en la casa

"Mi preocupación no es el tamaño de mi casa, cuántas habitaciones tenemos o el dinero, sino asegurarme de que mi esposa e hijos estén bien", aseguró el papá quien después de un par de meses pudo conocer a sus bebés.