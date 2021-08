‘Kiss My (Uh Oh)’: Anne Marie estrena video oficial de su nuevo sencillo con Little Mix

Inspirado por su amor a la película Bridesmaids, el video oficial de ‘Kiss My (Uh Oh)’, dirigido por Hannah Lux Davis, ve a Anne-Marie en el personaje de una futura novia que emprende un viaje al extranjero para celebrar su despedida de soltera junto a sus damas de honor, que incluyen a Perrie, Leigh-Anne y Jade de Little Mix. Rebosante de risas y caos, el video muestra al grupo de amigas viviendo la vida al máximo, aunque sin Perrie y Leigh-Anne, que están embarazadas, y que se retiran para pasar la noche, antes de que comience la verdadera noche de fiesta para Anne-Marie, Jade y el resto del equipo.

TE RECOMENDAMOS: Jesy Nelson deja pistas de nuevo proyecto en solitario

Una colaboración muy esperada que ha generado una gran expectativa entre los fans de Anne-Marie y Little Mix, ‘Kiss My (Uh Oh)’ tiene todos los ingredientes para convertirse en el himno de ruptura del verano de este año. Con un sampling del clásico de R&B de Lumidee de principios de los años 2000, ‘Never Leave You (Uh Oh)’, la ingeniosa producción y la canción completa y empoderada documenta el sentimiento de liberación que se produce al alejarse de una relación tóxica, una narrativa que ha visto a la protagonista Anne-Marie ganar gran éxito tras los lanzamientos de ‘Ciao Adios’, ‘FRIENDS’ y ‘Alarm’. Anne-Marie coescribió el tema con Kamille (Little Mix, Headie One) y la producción corrió a cargo de Lewis Thompson (David Guetta, Joel Corry) junto con Mojam (Summer Walker, Aitch).

El nuevo álbum de Anne-Marie, Therapy, es una colección de 14 canciones que encarnan su carácter artístico, su actitud despreocupada y su hermosa honestidad; atributos que no solo la han catapultado a la estrella nacida en Essex al estatus platino en el Reino Unido y en Los Estados Unidos, sino que la han convertido en un modelo a seguir para la generación Z.