The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un clásico de Wii que regresa con mejoras

Nintendo es de las marcas que más ha explotado las remasterizaciones en la Switch, sobre todo a últimas fechas con sus juegos 3D. En medio de una polémica por la celebración número 35 de la saga de Zelda, los nipones pusieron sobre la mesa The Legend of Zelda: Skyward Sword HD como parte de estos festejos. A continuación, te daremos todos los pormenores de esta edición que, si bien no tiene grandes cambios, presenta unos que resaltan el título que debutó en Wii en 2018.

Controles

The Legend of Zelda: Skyward Sword fue una entrega que a su salida marcaba el final de lo que podían hacer los controles de la extinta Wii, ya que contaba con un sensor que mejoraba con creces la experiencia de “dar espadazos”. Este fue el principal reto dentro de esta edición mejorada, ya que la portátil de Nintendo no cuenta con el sensor infrarrojo que iba frente a nosotros en la televisión y por otro lado la Nintendo Switch Lite no cuenta con la opción de poder quitar los Joy-Cons. Durante nuestro análisis tratamos de jugar en paralelo la versión original que, de hecho, nosotros tenemos en edición especial, justo con el Wii MotionPlus dorado con el sensor de movimiento integrado.

Jugando con los Joy-Cons fuera de la consola, la experiencia es similar a la primera versión, aunque por momentos tenemos que recalibrar la mira por desajustes naturales provocados por la ausencia del señor infrarrojo. Uno de los principales cambios, es que viene con el control de la cámara que puedes hacer directamente con el stick derecho, de hecho, esta función no estaba presente con la versión original.

El reto de esta versión fue adaptarlo a la Switch Lite en donde los golpes se dan con el stick derecho en una suerte de emulación del movimiento con el control. El movimiento de cámara no obstante lo tienes que hacer dejando presionado el botón L para poder rotar con el stick. En resumen, no es una experiencia tan natural como con los Joy-Cons por separado, por ende se requiere de un reaprendizaje y adaptación que para algunos, puede llegar a ser frustrante.