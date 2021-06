Hace unos 20 años parecía impensable que algunos títulos de Nintendo no hubieran llegado a nuestro continente. Juegos “muy japoneses”, de nicho o algunos títulos que se volvieron de culto mucho tiempo después de su lanzamiento original fueron algunos de los motivos que hicieron que se evitara importar otro tipo de juegos que no apelaran al mercado occidental. Mucho de esto cambió con el lanzamiento de Super Smash Bros. Melee el cual generó interés en los fans de la compañía por títulos que han alcanzado un estado de favorito como Fire Emblem. Esto se dio gracias a los varios trofeos dentro del juego que mostraron a personajes de títulos que pocos habían escuchado o leído. Uno de estos títulos fue Famicom Detective Club, una duología que aunque no captó tanto interés en ese momento por fin después de 33 años llega a este lado del charco.

Una dualidad

Famicom Detective Club está conformado por The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind, ambos títulos fueron anunciados a principios de este año en un anhelado Nintendo Direct. Esta serie que nació en el Famicom (la versión japonesa del NES) es importante dentro del género de las novelas visuales al traer el género del misterio a las consolas. En esta serie controlamos a un joven -que nosotros nombramos- que debe de resolver misterios tanto en la campiña japonesa como en la ciudad. Ambos títulos están conectados, siendo The Missing Heir el primer título que se conoció, y The Girl Who Stands Behind, su precuela, donde descubrimos las habilidades de detective de nuestro personaje.

Gran parte del juego es hablar con la gente que conocemos a lo largo de la historia. Ya sea resolviendo el misterio de una gran familia acaudalada o el asesinato de una estudiante, entrevistar a la gente, testigos y personajes incidentales es de gran importancia para resolver los misterios en puerta. Para lograr esto, tenemos un gameplay que es sumamente sencillo que permite que el jugador se enfoque en los diálogos. A lo largo del juego se interactúa de varias formas tanto con los personajes, como con los escenarios. Con los primeros se interroga desde elementos o personas, hasta preguntar por su coartada, en dado caso que consideremos que es un sospechoso. Por otro lado, podremos investigar los escenarios por pistas o simplemente buscar más detalles del lugar que nos rodea. Esto genera una gran cantidad de información que afortunadamente se queda guardada en un bloc de notas donde un resumen bastante sólido de la información es guardado para que recordemos los qué, cómo y cuándo de nuestra investigación. Esta información llegará a ser útil, ya que además de poder revisar para recordar ciertos detalles, servirá también para desmentir o entregar pruebas de algo que ya haya sucedido dentro del juego. Además, al iniciar de nueva cuenta una partida guardada, el juego preguntará si queremos un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, lo cual puede ser perfecto para aquellos despistados que no recuerden en qué dejaron su aventura.