Selena Gomez estalla contra Disney y asegura estar arrepentida por “renunciar a su vida”

A lo largo de su vida Selena Gomez ha atravesado por múltiples altibajos, que sin duda ayudan a entender a sus seguidores el porqué actúa de la manera en que lo hace.

Todos sabemos los problemas que desencadenó en su persona la ruptura que tuvo con Justin Bieber, pues no solo la llevó a que fuera internada en un hospital psiquiátrico, también a desarrollar un problema de salud que requirió de una persona para que le donara un órgano.

Aunque lo anterior pudo ser quizá lo más difícil de atravesar, lo cierto es que Selena ha confesado recientemente que se siente arrepentida de sus inicios en la actuación, ya que su carrera comenzó en la gigantesca empresa de Disney.

De acuerdo con las confesiones de la cantante, el haber empezado tan joven en una empresa de este tipo, le generó múltiples problemas, incluso traumas, tanto así que hoy se arrepiente de haber sido parte de esa industria.

Como muchos recordaran, Selena Gomez participó en “Los hechiceros de Waverly Place”, pero parece que fue precisamente este proyecto el que la dejó con cicatrices de las que hasta hace poco se pudo deshacer en su vida.

“Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo. He de decir que la primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material”, expresó la cantante en entrevista.

Además expresó que en su momento le dieron papeles de los que “no aprendió mucho” y no obtuvo un crecimiento como actriz. También dijo que en “Los hechiceros de Waverly Place” se la pasaba corriendo en el set para poder cumplir con lo que se le asignaba.

“Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo”, concluyó