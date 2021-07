Selena Gomez envía emotivo regalo a Britney Spears en señal de apoyo

Últimamente Britney Spears no la ha pasado muy bien que digamos, y es que la constante y dura batalla por recuperar su libertad es cada vez más grande, y bien dicen que mientras te mantengas unido a las personas que te apoyan, todo mejora, y así lo dejaron ver Spears y Selena Gomez, al protagonizar un dulce momento en las redes sociales.

Después de la tempestad, viene la calma y por ello, la superestrella del pop tomó su Instagram para compartir una foto mostrando un paquete, que catalogó como "muy chulo" recibido de la propia Gomez.

“Ok chicos ... grandes noticias ☀️ !!! Cuando me desperté recibí una caja muy chula con un bikini dentro 👙y mis tres productos de maquillaje favoritos de @SelenaGomez !!!!. ¡¡¡¡"Sus brillos son muy divertidos y su spritz para la cara antes del maquillaje es la bomba 💣 y huele muy bien !!!! Selena .... Gracias por sorprenderme con este regalo... He estado buscando shimmers 😉💅💋 !!!!!!", es el mensaje con el que acompaño la fotografía.

Entre los regalos que pueden apreciarse se encuentran productos de la línea de maquillaje de la interprete de "Lose You To Love Me", Rare Beauty como el Prime & Set Mist, el iluminador Positive Light Liquid Luminizer y el Pore Diffusing Primer y un bikini de su reciente colaboración con La'Mariette.