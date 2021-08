Maluma se hace viral en redes sociales mientras baila "sobrio"

Maluma es conocido por ser uno de los artistas más activos en las redes sociales, en dónde no duda en mostrar su gran talento para el baile en varias ocasiones, pero esta vez el cantante no salió tan bien parado y sufrió una aparatosa caída al realizar una coreografía.

El momento quedó grabado en un clip, dónde se puede ver al reguetonero moviéndose con pasos bruscos de un lado, mientras se escucha de fondo "Sobrio", el nuevo tema promocional, para en un momento inesperado resbalar y caer al suelo.

El colombiano no perdió la oportunidad de compartir el divertido momento, a través de su cuenta de Instagram, al que título "Pero sobrio no daaaaa... ¿Quién se mide en este baile?", y sacar una sonrisa a sus más de 56 millones de seguidores, recibiendo más de cinco millones de "me gusta" y 20 mil comentarios.

De inmediato los comentarios invadieron la publicación de la estrella, donde muchos se preguntaron si la caída de Maluma fue intencional, a lo que el colombiano respondió: "Jaja, creen que fue para el video no más", tratando de despejar las dudas.

Edgar Barrera, cantautor estadounidense y amigo del intérprete fue uno de los primeros en comentar el post asegurando que su caída fue muy real: "Soy testigo de que esta caída fue más real que la de Madrid", dijo.

Otros usuarios de la red se tomaron las cosas con humor y se fijaron en un detalle: cuando Maluma cae llevaba en sus manos una botella de cerveza que no se derramó y lo dejaron ver con comentarios como: "Lo importante es que la cerveza se salvó, aleluya", "No se derramó ni una gota".