¡Qué detalle! Padrino de boda se vuelve viral por regalarle a los novios un tanque de gas

Los hechos quedaron registrados en un vídeo que ya circula en las redes sociales, y que en cuestión de minutos se volvió viral. En el vídeo se puede observar al invitado levantarse de su lugar y caminar hacia la mesa de honor, mientras cargaba el tanque de gas en el hombro. El cilindro estaba envuelto por papel blanco y tenía un moño en tonos plateados.

No se tiene la ubicación exacta de dónde ocurrieron los hechos, pero algunos usuarios de las redes aseguran que la entrega ocurrió en una boda celebrada en México, aunque no especificaron en que parte del país. Cabe mencionar que durante la entregar del obsequio no faltó el mariachi de fondo y las fotos.

El vídeo ha desatado la envidia de los usuarios en las redes sociales porque recordaron los precios del combustible y en los últimos días en el centro del país y algunos estados, el gremio de los gaseros organizó un paro de labores. Además, consideran que es más útil que otros regalos como artefactos de cocina.