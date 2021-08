La verdadera razón por la que Quentin Tarantino se niega a dar un 'centavo' a su madre

Muchas celebridades no se cansan de demostrar el amor y agradecimiento que tienen hacia sus padres, pero el director Quentin Tarantino parece ser la excepción y ha confesado que ha cumplido una promesa que hizo de niño: no dar nunca dinero a su madre.

Fue durante una entrevista con Brian Koppelman, para el podcast "The Moment" que Tarantino dijo que, como su madre no le apoyó en su carrera de escritor cuando era joven, por lo que nunca se ha sentido obligado a compartir sus riquezas con ella.

"En medio de su pequeña diatriba, me dijo: 'Oh, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que estás haciendo, se acabó'. Cuando me dijo eso de esa forma tan sarcástica, se me metió en la cabeza y dije: 'Vale, señora, cuando me convierta en un escritor de éxito, nunca verá un céntimo de mi éxito. No habrá casa para usted. No habrá vacaciones para ti, ni Cadillac de Elvis para mamá. No tendrás nada por haber dicho eso'", recordó Quentin.

¿Por qué la madre de Quentin Tarantino se frustró tanto con él?

Tarantino dijo que de niño tenía problemas académicos y que su madre se sentía frustrada porque escribía guiones en lugar de hacer sus tareas escolares. Sumado a que los profesores de su escuela a menudo se enfadaban con él por escribir en clase porque "lo veían como un acto desafiante de rebeldía que estoy haciendo esto en lugar de mi trabajo escolar."

Tarantino no le ha dado ni un centavo a su madre Koppelman le preguntó a Tarantino si cumplió la promesa que se hizo a sí mismo, y el directo simplemente respondió con un "Sí. La ayudé con un atasco con Hacienda. Pero sin casa. Ni Cadillac, ni casa". TE PODRÍA INTERESAR: Tarantino nos prepara un libro, una serie, una obra y su décima película Para Quentin, los comentarios de su madre fueron claramente hirientes para por lo que terminó la entrevista asegurando que: "Hay consecuencias para tus palabras cuando tratas con tus hijos. Recuerda que hay consecuencias por tu tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos". Tampoco es que al guionista le cueste mucho dinero, pues la cifra de su fortuna está cerca de 120 millones de dólares, misma que ha cosechado con películas increíbles como "Pulp Fiction", "Inglourious Basterds" y "Django Unchained", así como "Once Upon a Time ... en Hollywood".