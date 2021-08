¡Otro confirmado! Catherine Zeta-Jones dará vida a Morticia Addams de Tim Burton

Y continúan las sorpresas sobre una de las series más esperadas por los fanáticos de La Familia Addams, “Wednesday” en Netflix y esta vez la producción ha confirmado a Catherine Zeta-Jones como la responsable de encarnar a la espeluznante matriarca de la familia Addams, Morticia.

Las actriz realizó el anunció a través de sus redes sociales, con una fotografía de ella misma portando un vestido negro, haciendo referencia al personaje, acompañado de un mensaje en dónde expresa la gran emoción de representar a la matriarca.

“Es 'WEDNESDAY!' He canalizado a Morticia Addams muchas veces en mi vida 😂y ahora me toca interpretarla dirigida por el incomparable Tim Burton en 'Wednesday' de Netflix. ¡Estoy muy emocionada! Reuniéndome con Luis Guzmán ( mi némesis en la película 'Traffic') como Gómez, y la fabulosa Jenna Ortega en el papel principal de Miércoles Addams. No puedo esperar”, comento la actriz.

La producción se ha visto envuelta en rumores desde el anuncio de su llegada, primero cuando todos deseaban que Johnny Depp encarnara a Homero, después que la propia Christina Ricci fuera quien se metiera en el papel de la que fuera su madre en la ficción.