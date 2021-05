"La familia Addams tiene nueva Merlina. Conoce a Jenna Ortega, la Merlina de Tim Burton"

Desde que nos enteramos que Tim Burtón haría su debut como director de televisión junto a “La Familia Addams”, han comenzado a circular muchas teorías sobre quienes podrían interpretar a la emblemática familia, y como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, por fin anunciaron a la actriz que dará vida a la nueva Merlina.

Jenna Ortega será la encargada der interpretará a Merlina Addams, la inquietante hija mayor del macabro clan, y fue la misma actriz quien lo confirmó a través de sus redes sociales, al compartir una imagen de sí misma sosteniendo un guión, a la que tituló "Nuevo capítulo. Espero poder hacer justicia a Miércoles Addams".

La serie de ocho episodios, titulada “Wednesday” seguirá a Addams en su intento de dominar su emergente habilidad psíquica, detener una ola de asesinatos y resolver el misterio sobrenatural que envolvió a sus padres hace 25 años, esto mientras es una estudiante de la Academia Nevermore, por lo que tendrá que lidiar con las relaciones escolares.

Merlina ha sido interpretada por varias actrices a lo largo de los años. Christina Ricci la interpretó en un par de películas en los años 90, y Krysta Rodríguez la llevó al escenario de Broadway. Mientras que Chloe Grace Moretz puso voz en la película de animación de 2019.