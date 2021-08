Hombre es criticado por hacerse cargo del bebé de su novia y al final da lección de verdadera paternidad

Bien dicen por ahí que no siempre el padre es el que da la vida, sino aquel que se hace responsable de guiar a un menor sobre un camino que le de felicidad y amor.

La historia que te contaremos a continuación te abrirá el corazón, pues se trata de un hombre que decidió criar al hijo de su novia como si fuera suyo.

Se trata de Edgar Acosta, un joven de 27 años de edad que se ganó el respeto y admiración de cientos de usuarios de internet después de que compartió que él y su novia, Carol, estaban esperando un bebé.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es que él no es el padre de ese pequeño, situación que generó todo tipo de reacciones, desde aplausos hasta críticas.

La historia de esta peculiar pareja comenzó cuando Carol se enteró de que estaba embarazada, y aunque intentó que la relación con su expareja funcionara se dio cuenta de que ya no podía estar a lado de alguien que no la amaba y no la valoraba.

Fueron días angustiantes para la mujer, sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la vida la sorprendiera, pues alguien esperaba por ella y la aceptaría incondicionalmente a pesar de estar esperando a un bebé.

Es entonces que lo admirable de Edgar fue que a pesar de lo que se venía, decidió arriesgarlo todo por Carol, pues la amaba, aún a pesar de que sus amigos e incluso parte de su familia no aprobaran la relación e incluso le “recomendaran” que se aleara de ella, al no tener porque cargar con una responsabilidad de otro hombre.

Por supuesto, él hizo caso omiso a lo que otros decían y se dedicó a cuidar de Carol y su bebé como si fuera su propio hijo el que venía en camino. Cuando la bebé nació, él y Carol la recibieron llenos de amor.

Edgar compartió su historia en redes sociales, dando una gran lección de paternidad y demostrando que como dice el dicho: “Padre no es el que engendra, sino el que cría, educa, acompaña y ama”.

¿Qué opinas? Si eres hombre, ¿qué hubieras hecho en su lugar?