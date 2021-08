"Necesito sobrevivir" Con cartel en mano, profesor pide trabajo en los semáforos

El periodista cuenta en sus redes sociales que suele escribir en su Instagram sobre los indigentes, la gente que vende productos en los semáforos y tomó la idea de pedir un trabajo basado en la invisibilidad de estas personas.

“Lo hice de forma rudimentaria. Hice una pancarta. Me lo colgué al cuello, saqué currículums y dulces, que ofrecí a los conductores de forma gratuita: la mayoría se veía asombrada, sin creer que el caramelo fuera gratis“, detalló el maestro desempleado.

Foto: Facebook / Eduardo Durães

Eduardo Durães, al igual que muchas personas, se ha enfrentado a dificultades desde el comienzo de la nueva pandemia de coronavirus, por ello asegura que no se dará por vencido. “¿Qué es peor? ¿Estar desempleado o tener un empleo y no recibir un salario? Es una falta de consideración. Esta no es sólo mi lucha. Se trata de una protesta de compañeros que están pasando por la misma situación, gente que pasa hambre y que vende cosas en los carteles de la calle”, comenta Eduardo.