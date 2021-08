Eugenio Derbez liberará la deuda de hospitalización que dejó Sammy Pérez

Por varias semanas se crearon especulaciones sobre cómo es que se saldaría la deuda millonaria que dejó Sammy Pérez tras su hospitalización, hoy se sabe que el problema será solucionado, y será gracias a quienes muchos no se esperaban, pues es Eugenio Derbez quien ya se encarga de dicho asunto.

Resulta que el sobrino de Sammy llamado Daniel aseguró que la deuda millonaria que se generó tras la hospitalización de su tío ya se encuentra en manos de los abogados de Eugenio Derbez.

Como muchos recordarán Sammy Pérez fue hospitalizado a consecuencia de las complicaciones que le surgieron por el Covid-19, y desafortunadamente perdió la batalla en contra de esta enfermedad.

También se sabía que entre Pérez y Derbez existía una relación de amistad incondicional, por lo que el comediante no dudo ni un momento en brindar el apoyo necesario para que la familia de su amigo pudiera salir de la deuda millonaria.

“Ya son dos semanas que se nos fue, ahorita estamos tratando de superar el proceso, entender lo que pasó porque fue muy rápido y ya dejamos a un lado dimes y diretes en cuestión a su pareja, es lo que menos nos interesa”, explicó.

Además de lo anterior, la familia de Sammy está pensando en realizarle un homenaje, pero aún no han definido ni cuándo será, ni en dónde, pues en estos momentos están procesando lo ocurrido.

En cuanto a la deuda millonaria que tienen la familia de Sammy con el nosocomio en el que estuvo hospitalizado el comediante, Daniel Pérez reveló que Eugenio Derbez ha estado al pendiente de ese tema a través de sus abogados.

“Como tal ahorita los abogados de Eugenio Derbezestán encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma que es la persona que lo ingresó que es su ex pareja y esta forma no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de la deuda”, dijo.

Es importante mencionar que el sobrino de Sammy se encargó de mandarle un mensaje al comediante y le agradeció el apoyo que sigue recibiendo él y su familia por parte del actor.

“La deuda había aumentado a un millón y medio de pesos, Eugenio estuvo de principio a fin, apoyándonos en todos los sentidos y actualmente preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, asesorías y eso es lo que agradecemos más, que Eugenio jamás se deslindó hasta que nos entregaron las cenizas”, concluyó.