DC ofrece papel a Scarlett Johansson tras rompimiento con Marvel

La relación entre Scarlett Johansson y Marvel se tornó un tanto extraña, pues la actriz decidió demandar a Disney, y por lo tanto la casa del ratón decidió poner fin a todos los proyectos venideros con ella, pero e uno de los principales estudios esta aprovechando esto y se abre paso en el momento justo: hablamos de DC.

Y es que después de romper lazos con Marvel, parece que Johansson ha tenido acercamientos con Warner Bros y están hablando sobre un futuro en el Universo DC.

TE RECOMENDAMOS: Confirman que Scarlett Johansson está embarazada

Pero la búsqueda por incorporar a la actriz en este universo no sería la primera vez que DC se lanza por los mejores talentos de Marvel cuando hay una vacante, y como ejemplo tenemos al director de El Escuadrón Suicida, James Gunn, quien reveló que Warner Bros. se puso en contacto con él apenas unos días después de ser despedido de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Ahora Gunn está muy a gusto con el DCEU, con varios proyectos en marcha.

Antecedentes del problema

Recordemos que la compañía no sólo lanzó Black Widow en streaming al mismo tiempo que su estreno en cines, y luego se negó a renegociar su contrato, sino que luego emitió una declaración pública avergonzándola por demandarles durante una pandemia, algo que podría impulsar a Scarlett a aceptar un papel con DC.

No cabe duda que trabajar con DC podría tener grandes avances para la actriz, y no sólo seria en plan de venganza hacia Disney. La fuente que ha hecho pública la información, Giant Freakin Robot, no ha aportado más detalles en torno a qué personaje es el que se ha ofrecido a la intérprete, ni si se trata de una heroína o una villana.