Demi Lovato confiesa que podría identificarse como persona trans

Cuando se trata de hablar sobre la identidad de género, Demi Lovato se ha convertido en todo un modelo a seguir tras las revelaciones que no ha parado de hacer acerca de ello, y esta vez dejó a todos sorprendidos a confesar que algún día podría identificarse como trans.

Y es que fue durante una entrevista con The 19th que la interprete de “Heart Attack” confesó que se encuentra en un "viaje de género para siempre" y que a pesar de que actualmente se identifica como no binaria eso podría cambiar en el futuro.

"Puede que llegue un momento en que me identifique como trans. No sé qué aspecto tiene esto para mí. Puede que haya un momento en el que me identifique como no binaria y no conforme con el género toda mi vida. O tal vez haya un período de tiempo cuando me haga mayor en el que me identifique como mujer, no sé cómo se ve eso, pero para mí, en este momento, así es como me identifico", compartió Lovato.

Además, Demi admitió que romper el compromiso que tenía con Max Ehrich fue lo mejor que pudieron hacer para encontrarse a sí misma: “Me despedí de todo lo que me impedía ser mi yo más auténtico. Fui capaz de valerme por mí misma sin necesitar que otra persona me validara o me hiciera sentir aceptada".