“Estoy orgullosa de mí misma”: Demi Lovato presume su primer escena subida de tono con mensaje "body positive”

Cuando hablamos de amor propio y “body positive”, la cantante Demi Lovato a demostrado que es gran y claro ejemplo de ello, y esta vez sorprendió a todos sus seguidores al presumir que se siente "orgullosa" después de filmar su primera escena de sexo para la próxima comedia Hungry.

La estrella acudió a su Instagram para publicar una sensual selfie en dónde la vemos con un sujetador negro y pantalones cortos del mismo color, en dónde explicó que aunque la escena de sexo no muestra mucho, se sintió segura y sexy en el set y decidió celebrar una imagen de su “body positive”.

"Hoy he tenido que rodar una escena de sexo. La primera. Tenía un poco de ansiedad, pero el reparto y el equipo fueron tan profesionales y fáciles de trabajar que me calmaron inmediatamente. Luego pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel como para hacerlo. Antes rara vez mostraba mis brazos... ¡¡ahora estoy en esto!! (De acuerdo, apenas muestra nada, PERO AÚN ASÍ)", escribió Lovato.

Demi se ha caracterizado por hablar abiertamente de sus luchas con la imagen corporal y los desórdenes alimenticios por lo que no duda en presumir cuando se siente bien consigo misma: "No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago, Y me siento lo suficientemente sexy como para publicar, ¡hago precisamente eso! Es importante celebrar las pequeñas victorias". Yay para este estallido aleatorio de confianza en el cuerpo y yay para el sexo incómodo hilarante”.