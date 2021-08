Los casos de discriminación a la comunidad LGBTQ+ se hacen cada vez más evidentes gracias a su difusión en redes sociales. Esta vez, le tocó a un joven de 24 años enfrentarse a contar su historia luego de que un cadenero le prohibiera la entrada a un bar por su aspecto. Su video se convirtió en una noticia viral.

Diego, un joven originario de Bahía Blanca, Argentina, contó cómo le negaron el acceso a un bar llamado "Barone" por el simple hecho de usar maquillaje. Entre lágrimas, contó la forma en la que lo trató el cadenero del lugar.

Denuncia discriminación a bar. No lo dejaron entrar por usar maquillaje /

TE RECOMENDAS: Juan Pablo Medina reaparece en redes tras hospitalización

Como un fin de semana cualquiera, Diego salió a divertirse y eligió un bar para ir a tomar una cerveza con su hermana y su primo. Sin embargo, no pudo entrar porque el cadenero lo vio demasiado maquillado. "No puedes entrar. "Para la próxima, maquíllate menos", le dijo el guardia de seguridad.

Diego llegó a su casa a contar la historia a sus amigos en redes sociales. A través de un video contó su triste experiencia.

"Quería contarles que el día de hoy no me dejaron pasar a Barone en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho, me pidieron que la próxima me maquille menos. Es una actitud que, para este siglo, no va. Me parece discriminatorio y me parece una mierda básicamente. Perdón, pero no puedo evitar llorar. Nada, quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación. Existe y está todos los días acá".

QUIZÁ TE INTERESE: Alfredo Adame ofrece 100 mil pesos a quien localice a Laura Bozzo

Dueño del bar responde al acto de discriminación

Jonatan Garaban, dueño del bar, declaró en una entrevista que las intenciones del bar jamás fueron discriminatorias: "Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar, pero por un tema de aforo, es decir, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas. La recepcionista, uno de seguridad y uno de los chicos del personal. Lo llamé a Diego para pedirle disculpas y las aceptó. La persona que lo discriminó va a tener una sanción", aseguró.

LEE TAMBIÉN: En pleno concierto y con una canción, Anuel AA le pide a Karol G que regrese con él