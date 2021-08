¿Qué pasó con Belinda y Nodal? Lo que sabemos de su supuesta ruptura sentimental

Mientras que en el perfil de Christian sólo se observa una fotografía del personaje animado Speddy González, en la cuenta de Belinda todo sigue igual y se pueden seguir viendo las románticas fotos con Nodal, despertando ciertas teorías en sus seguidores que a continuación te vamos a compartir.

La teoría que suena más fuerte es la supuesta ruptura de los cantantes, y muchos aseguran que pese a su compromiso, Nodal se unirá al clan de Lupillo Rivera, Giovani Dos Santos, Criss Angel y otros ex de Belinda.

Algunos otros se imaginan que puede ser una técnica de publicidad y marketing, como una seguidora que comentó que Nodal siempre elimina sus publicaciones cuando está por iniciar un nuevo proyecto musical: "No amigos, no terminaron. Para todos aquellos que sólo los siguen por estar criticando su relación y que no son verdaderos fans... Nodal siempre archiva sus publicaciones cada que se viene una nueva era musical. Así que ellos están bien y pronto se viene nueva música", escribió la fan.

Actualmente, Christian Nodal cuenta con más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y sólo sigue a 87 personas, entre ellos Raw Alejandro, Mc Davo, el rapero Travis Scott e inclusive al hermano de Belinda, Ignacio Peregrín.

Nodal aclara el por qué eliminó su contenido

Después de horas de incertidumbre, el interprete de “Botella tras botella” decidió aclarar un poco el por que eliminó su contenido en y comentó que se siente identificado con el personaje “Speedy Gonzáles” por su rápido ascenso a la fama.

TE PODRÍA INTERESAR: Belinda y Christian Nodal estarán juntos en una nueva telenovela

Eso fue declarado en enero de este año, durante una entrevista para la revista GQ México, en dónde ese analizaban sus redes sociales: “Esta es la primera foto que subí, o borré todo lo que había atrás pero el rollo es que Speedy Gonzales es de mis personajes favoritos. Entonces siempre que subo esta foto, es como para representar de que ya volvió Speedy Gonzáles, de que va a salir algo machín”, dijo el cantante.

Y aunque en la entrevista trató de dejar un poco en claro lo que podría suceder cuando publica esta imagen, aun continúan los rumores sobre si se tratará de la noticia de su ruptura, un nuevo disco o hasta confirmar la teoría del supuesto embarazo de la cantante.