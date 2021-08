Madden 22, el realismo de la NFL llega a las consolas de nueva generación

Lo anterior, logra que la experiencia de juego evolucione basándose en el estilo del jugador y también en las estadísticas capturadas de juegos reales de la NFL, ya que, en comparación con el juego del año pasado, ahora cada partido se siente diferente conforme pasan los días.

El gameplay se siente adecuado tanto para los novatos de Madden como para los veteranos, ya que seguiremos contando con jugabilidad Arcade (pases fáciles y jugadas des complicadas ideal para quienes no comprenden el juego), modo Simulación (que toma en cuenta las estadísticas reales de cada jugador y el realismo es mayor) y por último la opción Pro (cuya función es hacerlo lo más real posible incluyendo la fuerza y movimiento de los sticks del control para modificar velocidad, trayectoria y fuerza de cada cosa).

Con la posibilidad de poder seleccionar cualquiera de estos antes de empezar cada partido, y lo mejor es que las configuraciones son independientes de la dificultad de la computadora, por lo que, si solo quieres un juego arcade para pasarla bien o clavarte en un partido real, puedes elegir sin problemas.

Además, la funcionalidad el Dualsense se aprovecha bastante bien en Madden 22, ya que utiliza muy bien la funcionalidad de los controles hápticos, por lo que sentirás cuando el quarterback reciba el balón con un pequeño golpe, o las pisadas de tu corredor en el pasto dando ligeros movimientos que se sienten bien. Mientras que, para el altavoz, por esta bocina escucharás hablar al quarterback y un contador de tiempo que pitará cuando debas deshacerte del balón antes de que acabe tu turno. Mientras que los gatillos adaptativos cambian cuando corres y lanzas el ovoide.

Hut hut!! Los modos de juego y qué tanta variedad tenemos

Madden 22 cuenta con distintas opciones para meterte al césped y comenzar a jugar, todo dependiendo de tus gustos, tu tiempo y si eres más de dedicarle horas y horas, o solo jugar ocasionalmente.

Tenemos los clásicos partidos de exhibición, el modo franquicia que se resume como temporadas con un equipo donde administras de todo, el infaltable Ultimate Team, un modo más “callejero” llamado The Yard y la campaña conocida como Face of the Franchise.

El modo Face of the Franchise, consiste en crear un avatar que vivirá la experiencia de ascender del football colegial, a la NFL. Si bien, se puede creer que esta experiencia es profunda e interesante, realmente solo controlas a un jugador en partidos que funcionan como pruebas para que un equipo te seleccione, pero no se siente profundidad en la historia y tampoco llegas a identificarte con tu personaje o los compañeros con los que convives en las cinemáticas cortas que nos presentan de vez en cuando.