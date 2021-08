“Para mí es un alto progreso”: Joven celebra que después de tanto ahorrar, por fin compró un refrigerador

A muchas personas les gusta compartir sus logros a través de las redes sociales, sobre todo si este es gracias a un gran esfuerzo como este joven de 18 años que se hizo viral en redes sociales tras compartir una mostrando su primer refrigerador .

Mariano Cantero, un joven residente de Resistencia en Argentina, celebró a través de Twitter junto a una fotografía en donde luce su nueva adquisición que por fin pudo comprar gracias a sus ahorros de sus tres trabajo durante mucho tiempo.

"Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso", escribió Mariano, asegurando que aunque para muchos el hecho puede ser insignificante, pero para él es un gran logro en su vida, pues lo hizo sin la ayuda de sus padres.

De inmediato, los usuarios de las redes reaccionaron en su mayoría con mensajes de apoyo como: "Mariano no es una boludez! Hace un año vivo sola y sigo con heladera prestada. Todo cuesta un huevo hermano sentite orgulloso! Te felicito", mensaje recibido por parte de una usuaria.

Mariano logró su objetivo con tres diferentes trabajos

Fue tanta la sensación que causo en las redes que un medio local en Argentina se encargo de contactarlo y ahí logró abrir su corazón y confesar lo orgulloso que se siente consigo mismo por este gran logro: "Quise presumir la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres".

Además, relató lo que fue ver su historia en televisión y ver la cantidad de personas que fueron conmovidas por su gran esfuerzo: “Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados likes, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la TV frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón”, confesó.

Así mismo, compartió que su nueva adquisición fue gracias a sus ahorros de tiempo atrás de sus tres trabajos: “El primero es con el que me mantengo y ahorro, de delivery en una rotisería; después trabajo en un comedor, ayudo dos veces por semana; y el tercero es una barbería, lo hago en mi tiempo libre cuando quiero una plata extra”, relató.