Lanzan el trailer de “Spider-Man: No Way Home” después de su filtración y se desatan los memes en las redes

Tras meses de especulaciones, rumores y la carrera de locos para eliminar el teaser filtrado de las redes sociales, Marvel Studios y Sony Pictures terminaron por lanzar el tráiler oficial de "Spider-Man: No Way Home".

La tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel continúa con la estela de Spider-Man: Lejos de casa, en la que Peter, interpretado por el actor Tom Holland, es descubierto por las imágenes cuidadosamente editadas de Mysterio. Peter busca la ayuda de Doctor Strange en un esfuerzo por invertir el tiempo y deshacer la revelación de su vida.

Marvel Entertainment

Lo que sigue parece una colisión multiversal, y no una que va particularmente bien para cualquiera de los involucrados, y aunque sólo incluye un Spider-Man, las posibilidades de cameos de toda la historia del cine de Marvel son infinitas.

Un Multiverso



Los primeros indicios del multiverso llegaron en la escena post-créditos de Spider-Man: Lejos de casa, cuando J.K. Simmons retomó su papel de J. Jonah Jameson, y presenta un programa de entrevistas en el que revela la identidad de Spider-Man como Peter Parker. Ahora, tras la serie “Loki”, confirmamos que existen múltiples líneas temporales y realidades en el marco del MCU.

Pero, ¿qué necesitas para viajar por las múltiples líneas temporales? La respuesta es obvia: a Doctor Strange. No Way Home será la primera aparición de Strange desde Vengadores: Endgame, y parece estar haciendo un poco de set up para su próxima película en solitario, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Durante los últimos meses, los rumores y las filtraciones confirmaban que No Way Home sería la primera del MCU en jugar con las líneas temporales y los universos alternativos, concretamente trayendo a villanos y héroes de anteriores reinicios de Spider-Man, y aunque, como lo mencionamos con aterioridad, solo hay un Peter Parker, somos consientes del regreso de el Dr. Otto Octavius de Alfred Molina en Spider-Man 2, por lo que sabemos que algunas caras conocidas volverán.