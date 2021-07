Captan a Tom Holland y Zendaya en apasionado beso

Tom Holland y Zendaya besándose. El set de filmación de "Spider-Man" fue el escenario perfecto para que el amor surgiera entre ellos y sus primeras fotografías captadas por paparazzis se han vuelto la sensación del fin de semana.

Los rumores de un noviazgo entre Tom Holland y Zendaya eran cada vez más fuertes pero ellos siempre se encargaron de desmentirlo. Esto hasta que recientemente fueron captados dándose un apasionado beso en el carro de Tom y posteriormente en casa de la mamá de Zendaya.

Fue el sitio Page Six quien compartió las fotografías de Tom Holland y Zendaya en esperando el siga del semáforo cuando el actor decidió darle un beso a quien aparentemente es su novia.

Los paparazzis los siguieron y descubrieron que Tom Holland fue a dejar a Zendaya a casa de su mamá. Ambos entraron, luego salieron y no regresaron a casa, por lo que tal vez era una cita de novia, suegra y novio.

Tom Holland y Zendaya se tardaron mil años en darse cuenta

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗 pic.twitter.com/Kg2lSraYth — Andrea (@andysanzm) July 2, 2021

Tom Holland, de 25 años y Zendaya, de 24, protagonizan la nueva versión de The Spider-Man donde él interpreta a Peter Parker y ella a MJ, la primera enamorada de Peter.

"Spider-Man 3: No Way Home", la próxima entrega de esta película de Marvel, se estrenará en diciembre de este año y nosotros solo esperamos que esto no se trate de un noviazgo inventado para hacer publicidad.