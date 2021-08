Andra Escamilla "Compañere" reaparece en redes y aclara video viral

"No soy tu compañera, soy tu compañere", decía llorando Andra Escamilla a sus compañeros en su clase virtual cuando apagó la cámara y la clase continuó. A las pocas horas, su video ya se había hecho viral y generado una serie de polémicas en redes sociales por el uso del lenguaje inclusivo.

TE RECOMENDAMOS: "Soy tu compañere": diferencia entre sexo, género, orientación y sus pronombres

Ahora, tras hacerse tendencia, Andra Escamilla salió a defender su postura y contar su versión de lo ocurrido en clase.

Andra Escamilla "Compañere" agradece por el apoyo que ha recibido /

"Cada semestre hay un cierto episodio que una personita no se refiere a mí con el pronombre correcto, y me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada, y entonces, soy yo intentando que respeten mis pronombres. Ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado 'ella', otras tantas", dijo en un video de TikTok, asegurando que se trataba de una crisis emocional por soportar por tres semestres e incluso en la preparatoria, que sus compañeros no respeten sus pronombres.

QUIZÁ TE INTERESE: Maestra responde "grosera" examen de alumno, papás piden que la despidan

Andra Escamilla aseguró que no interrumpió ninguna clase y el tema que supuestamente estaban viendo en clase, no era ese. Supuestamente el maestro le había negado presentar un trabajo y eso había provocado que uno de sus compañeros le hablara por "ella".

LEE TAMBIÉN: Se viraliza examen contestado con lenguaje inclusivo, maestra le habría puesto "une"

En otros videos, Andra agradeció a la gente que apoyó su postura y en otros videos explicó más sobre su género, su nombre y cómo el tema de su pronombre se ha tomado con sus distintos maestros.