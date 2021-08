"No soy tu compañera, soy tu compañere", gritaba con desesperación Andra "E" en sus clases de Zoom cuando su compañero le habló como "ella" en lugar de respetar los pronombres "elle/él" que había solicitado que aplicaran los demás.

El video se hizo viral en TikTok y Twitter. Inmediatamente comenzó una discusión sobre el lenguaje inclusivo, la identidad de género y el respeto a las posturas de los demás, se hizo tendencia. ¿Es necesario el cambio de paradigmas en el lenguaje para incluir a las personas que no se sienten identificadas con las posturas de género convencionales?

TE RECOMENDAMOS: Celebridades que se han declarado "género no binario"

Lenguaje inclusivo para quienes no se sienten representados

Ahora que las redes sociales son parte fundamental de nuestras relaciones humanas y en cierto modo contribuyen a una comunicación escrita mucho más fluida, la necesidad de generar un lenguaje inclusivo ha provocado una fuerte discusión sobre lo que está bien o mal.

El uso de los pronombres "elle/elles" es el más polémico de todos. En los últimos años, activistas han pedido el uso de estos para referirse a las personas que se identifican como género no binario o para fomentar un lenguaje que promueva la equidad de género. Por supuesto, detractores han estado en contra pues se convierte en un limitante para la comunicación.

QUIZÁ TE INTERESE: Crean zoológico inverso; humanos son encerrados y leones los observan

Todo esto para hablar de la importancia de la representación de las minorías e incluso de la comprensión de sus ideologías desde lo más básico. Por esa razón, es importante conocer la diferencia entre algunos términos como el sexo, género, identidad, orientación y el lenguaje inclusivo.

Sexo

El sexo es la condición biológica con la que nacemos. Es decir, la que se divide por masculino y femenino y representa su condición biológica y reproductiva.

Género

Si bien el sexo y el género se confunden y muchos lo interpretan como lo mismo, en realidad el género es una construcción social y manifiesta comportamientos, actividades y preferencias establecidas por la sociedad.

Identidad de género

De esta manera, la identidad de género es la manifestación de una persona y su identificación con los géneros establecidos. El ejemplo más sencillo sería que una persona homosexual es de sexo masculino y no por eso se identifique con el género femenino. En el caso de las personas trans, no reconocen su género según el sexo con el que nacieron. Es decir, su identidad de género puede ser definida como femenina aunque su sexo sea masculino.

LEE TAMBIÉN: "Hazme niña, mamá": Familia relata el día que su hija se declaró transgénero

Género no binario

Las personas que se identifican como género no binario son aquellos que no se identifican con el género masculino o femenino. Es decir, su rol en esta sociedad no puede establecerse en un solo punto pues no se considera ni hombre ni mujer SEGÚN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO, más no de sexo. También, pueden considerarse de género fluido, es decir, algunas veces se sienten más relacionados con el género másculino y otras con el femenino.

Orientación sexual

Está basado en sus preferencias en relaciones sexo-afectivas y estas son las más conocidas: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, etc.

TE RECOMENDAMOS: Stevie, hijo pequeño de Eminem, se declara de género no binario en redes sociales

Lenguaje inclusivo como parte de la identidad de las minorías

El lenguaje inclusivo con el uso de la letra "e" es considerado innecesario para la Real Academia de la Lengua Española, sin embargo, para una sociedad donde la comunidad LGBTQ+ no se siente representada, este sería de mucha utilidad. Más allá de lo correcto o no según las reglas gramaticales, hay personas que solo de esa manera se sienten incluidas y comprendidas. Así, el respetar la manera en la que quieren ser llamados, puede ayudar a que empaticemos más con su vida y decisiones.