Mon Laferte sorprende con increíble cover en español de 'Wish You Were Gay' de Billie Eilish

Cada vez son más los artistas que derriban la barrera del idioma, ya sea en duetos o covers de algunas canciones, así como lo hizo Mon Laferte, quien a unos días de anunciar su embarazo se vuelve apoderar de los titulares al lanzar un cover muy peculiar de una de las cantantes más exitosas del momento, Billie Eilish.

La canción elegida es "Wish You Were Gay", perteneciente al álbum debut de la norteamericana "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", la cual fue lanzada gracias a una acción exclusiva con Spotify.

