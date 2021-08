Billie Eilish se sincera y confiesa que no está a gusto con su cuerpo

Lo más importante es amarse a uno mismo, ya que cuando uno se siente seguro de cómo es, de lo que hace y tiene, es muy fácil sobrellevar la vida y todos sus obstáculos, sin embargo, las redes sociales y las “vidas perfectas” que se muestran en ellas, la mayoría de las veces provocan que millones de personas en el mundo constantemente se estén comparando y haciendo de menos por los ideales de belleza que se comparten en fotografías y videos.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que recientemente, la cantante Billie Eilish reconoció que se siente insegura e inconforme con su cuerpo, luego de que constantemente se está comparando con las mujeres que ve en las redes sociales.

La joven de 19 años, se encuentra promocionando su segundo disco titulado Happier Than Ever, y en los últimos días ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación, en los cuales no solo ha tenido la oportunidad de expresar lo que sintió al trabajar su reciente material, también ha hablado sobre la extraña relación que lleva con su cuerpo, pues asegura que no lo soporta.

"Veo gente en redes sociales y me doy cuenta de que yo nunca he tenido un cuerpo como el suyo. E inmediatamente me pregunto, Dios mío, ¿Cómo se ven así? Conozco los entresijos de esta industria, y lo que la gente realmente usa en las fotos, y de hecho sé que lo que parece real puede ser falso. Sin embargo, todavía lo veo y digo ‘oh Dios’, eso me hace sentir muy mal. Y quiero decir, tengo mucha confianza en quién soy y estoy muy feliz con mi vida... Obviamente no estoy feliz con mi cuerpo, pero ¿quién lo está?", comentó Billie Eilish.

Además de lo anterior, la cantante confesó que muchas veces ha tenido que aprender estrategias de seguridad en si misma para que los complejos no la derrumben: "Cuando estoy en el escenario tengo que desvincularme de las ideas que tengo sobre mi cuerpo. Especialmente porque uso ropa grande que es fácil de usar y de cambiarme sé que puede parecer que no me favorece. Tengo una relación terrible con mi cuerpo, en serio que no creerías lo mal que lo llevo, así que para subirme al escenario tengo que disociarme…”.

Algo que sin duda llamó la atención sobre la percepción que tiene de su cuerpo es que dijo que solo sirve para necesidades básicas: "Solo necesitamos nuestros cuerpos para comer, andar y defecar. Solo los necesitamos para sobrevivir. Es ridículo que alguien se preocupe por la apariencia de los cuerpos. ¿Por qué nadie se preocupa por el cabello? ¿Todo el mundo odia el vello corporal pero literalmente tenemos una enorme cantidad de pelo en la cabeza y eso es genial y bonito. ¿Cuál es la diferencia? Yo la verdad es que no lo entiendo”.

Finalmente, Billie aseguró que las personas se la pasan promoviendo estándares corporales fantasiosos y que no están siendo sinceros sobre todos los tratamientos y cirugías a las que se someten, no solo artistas, ahora también personas de la vida real.