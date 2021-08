Olivia Rodrigo confirma copia a Paramore; conoce sus canciones inspiradas en otros artistas

Olivia Rodrigo podrá ser la artista estadounidense más exitosa del momento pero al parecer es por su manera de reversionar éxitos. Así lo creen muchos de sus fans luego de que algunas de sus canciones entraran en polémica por el parecido que tienen con algunas otras. "Misery Business" de Paramore, es el claro ejemplo de ello.

TE RECOMENDAMOS: Quiso sorprender a su novio lavando su consola, lo arruinó con agua y jabón

Desde el lanzamiento de su primer álbum "Sour", Olivia Rodrigo sorprendió con sus letras profundas, ritmos pegajosos y su particular voz. Sin embargo, algunos comenzaron a notar que algunas de las canciones parecían no ser de su total autoría (ni la de su productor), sino que estaban inspiradas en otras.

La más sonada fue "Good 4 U", el sencillo con el que inicia su álbum y el segundo más escuchado del mismo. Y es que el parecido en el ritmo, el tono y hasta los instrumentos con "Misery Business" de Paramore no pudo pasar desapercibido.

QUIZÁ TE INTERESE: "Soy tu compañere": diferencia entre sexo, género, orientación y sus pronombres

Olivia Rodrigo da crédito a Paramore tras supuesto plagio de "Good 4 U"

Al inicio todo era comentarios en redes sociales pero recientemente Olivia Rodrigo ha dado crédito a Hayley Williams, vocalista; y a Josh Farro, ex guitarrista de Paramore, como coautores de "Good 4 U" por la inspiración que sacó Olivia de "Misery Business" para hacer su tema.

Paramore mismo lo ha compartido en sus redes sociales, confirmando que Olivia aplicó el término de interpolación en el tema, es decir, utilizó algunos elementos de una canción para incluirlos en la suya.

Otras canciones de Olivia Rodrigo en polémica

Aunque "Good 4 U" es la más sonada, no es la única canción de Olivia Rodrigo inspirada en otras. El tema "1 step forward, 3 steps back" suena muy parecido a la melodía de la canción "New Year's Day" de Taylor Swift. Sin embargo, este no entró en polémica pues desde el inicio, Taylor Swift contribuyó a la composición y tanto ella como Jack Antonoff, co-autor de la de Swift, recibieron su crédito desde el inicio.

LEE TAMBIÉN: Filtran imágenes de Tom Holland y Zendaya celebrando en una boda

Por otra parte, "Brutal", canción que recientemente estrenó su videoclip, también tiene una referencia a otro éxito. A Olivia Rodrigo se le acusó de copiar un riff de guitarra del tema "Pump It Up" de Elvis Costello quien no quiso interponer alguna demanda pues comprende que la música muchas veces viene de inspiración de otros artistas.

Canciones de Olivia Rodrigo que supuestamente son un plagio

Te dejamos los temas que han entrado en la polémica de Olivia Rodrigo así como un mashup de las originales para que puedas notar el gran parecido de ambas.

"Good 4 U" de Olivia Rodrigo VS "Misery Business" de Paramore (Originales y Mashup)

"1 Step Forward, 3 Steps Back" de Olivia Rodrigo VS "New Year's Day" de Taylor Swift (Originales y Mashup)

"Brutal" de Olivia Rodrigo VS "Pump It Up" de Elvis Costello (Originales y Mashup)