Blade V30 Vita, un smartphone con una disyuntiva entre calidad y precio

ZTE ha lanzado en nuestro país el nuevo Blade V30 Vita, un singular smartphone con una monstruosa pantalla, pero con un rendimiento que puede cuestionarse. A continuación, te damos todos los detalles de nuestro análisis.

Especificaciones

Panel: 6.82 pulgadas HD+ (760x1640)

Procesador : UNISOC SC9863A Octacore

Octacore RAM: 3GB

ROM (Almacenamiento interno):128GB expandible hasta 512GB mediante MicroSD

Batería: 5000 mAh

Cámara Frontal: 8MP

Cámara Trasera: Principal 48MP, Macro 5MP, sensor de proximidad 2MP

Rendimiento

UNISOC empodera a este miembro de la familia Blade con un procesador que permite la apertura de aplicaciones de uso cotidiano como Twitter, Facebook, Chrome, en un tiempo decente. Notamos una pequeña ralentización durante la navegación entre aplicaciones, la cual en algunos casos provoca el reinicio de la app en cuestión.

Con Sky: Niños de la Luz, aunque la configuración predeterminada es en gráficos bajos, pocas veces tuvimos pérdidas de cuadros o problemas con la música. Asphalt 9 inicia con un tiempo de carga considerable, en algunos momentos era injugable debido a la poca respuesta de la interfaz. Una vez que reaccionaba obtuvimos una experiencia regular en cuanto a los comandos táctiles o calidad de las texturas en general.

Call of Duty nos ofreció una experiencia de juego un tanto desbalanceada, en momentos con poca acción dentro del Battle Royale, no tuvo problema, sino hasta que nos encontrábamos con alguna amenaza o en situaciones donde requieres de una capacidad de respuesta idónea por parte del hardware, ya que el dispositivo se congelaba o simplemente los mandos touch no funcionaban; además de la superficie trasera alcanzó una temperatura considerable que nos hizo tomar un momento de descanso para que se enfriara.

Desafortunadamente no detecta redes WiFi 5G, por lo que dependeremos totalmente de la conexión que nos proporciona nuestro operador telefónico o algún punto de acceso en 2.4G.