Moto G100: un celular versátil, perfecto para el back to shool.

La estética de sus antecesores se mantiene, con curvas suaves y colores llamativos. De hecho, incluso recibimos comentarios de personas al azar que al ver al teléfono quedaron impresionados con su gradiente de colores en el back. El módulo de cámara no cambia demasiado a la estética que se ha manejado desde el Motorola One Zoom y los pequeños detalles metálicos sobre cada lente le dan una imagen renovada. Quizás la única queja que tenemos es que la parte posterior tiende a mancharse un poco con huellas digitales. El botón lateral de bloqueo y huella digital funciona perfectamente, incluso en situaciones donde tienes tus manos mojadas. Éste es mucho más responsivo que los modelos con lector en pantalla. Por último, se agradece que aún incluyan el puerto de 3.5 mm para poder utilizar audífonos alámbricos o cables auxiliares.

Desempeño

Teniendo uno de los procesadores de gama alta de Qualcomm, es realmente difícil poner a este teléfono en problemas. Ruede manejar sin contratiempos aplicaciones de alto rendimiento como edición de vídeo o juegos premium. incluso en los modos multitareas se mantiene sin pausas ni trabas. Cuando utilizamos el modo Ready For, llega a haber una pequeña pausa en lo que carga en la pantalla proyectada. Pero es algo mínimo considerando lo bien que se maneja el modo Escritorio y lo hacen una herramienta ideal para este back to school. Esta forma de utilizar el celular nos recuerda el modo Dex de los celulares Samsung y te permite manejar el ambiente como si estuvieras en un escritorio común de Windows. Obviamente no es un reemplazo completo de una PC, ya que tienen las restricciones del solo utilizar aplicaciones móviles. Sin embargo, si tú día a día incluye utilizar documentos de Google o edición de archivos de Excel (sin Macros) y Word; estás ante una gran opción de computación portátil que bien puede servir en este regreso a clases. Aquí sólo hacemos un pequeño paréntesis: recuerda que el utilizar este modo drena tu batería más rápido que en su uso habitual. Los otros modos de juego y entretenimiento son una excelente opción para una televisión que no sea Smart o si no cuentas con un Chromecast.