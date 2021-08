Anne with an E podría regresar en septiembre, esto es lo que sabemos

Todo cambió para los fans de la serie de época, Anne With an E un 24 de noviembre de 2019, cuando se hizo oficial que Netflix transmitiría la última temporada de la exitosa serie, y al mismo tiempo dio la lamentable noticia de que ya no se continuaría con la historia.

Pocas son las razones que se han dado en torno al porqué se tomó esta decisión, y por supuesto que esto desconcertó a muchos, ya que era una de las series más vistas en la plataforma más famosa de streaming.

Por la poca información que se tiene, se sabe que Netflix y Canadian Broadcasting Company (CBC) no llegaron a un acuerdo.

A muchos no les gustó esta decisión, pues el último capítulo dejo inclusa la historia de amor entre Anne y Gilbert.

No obstante con lo anterior, surgieron preguntas como: ¿Anne conocerá a sus padres? ¿Cómo es la vida de Anne en Queens? ¿Anne y Gilbert tienen un final feliz o se enfrentan a obstáculos?

Debido a que muchas eran las incógnitas, los seguidores de la serie se dieron a la tarea de recaudar firmas para que se abrieran las posibilidades de grabar una cuarta temporada.

Y aunque pasó mucho tiempo sin que Netflix y CBC dijeran algo al respecto, lo cierto es que ya se están escuchando rumores acerca de que se está buscando otra plataforma para que se pueda terminar la historia de otra manera.

Incluso se habla de que posiblemente en septiembre del 2021 se anuncie el lanzamiento de la cuarta temporada de Anne With an E.

